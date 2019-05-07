В Курске пройдет показ мод 1945 года

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-07T16:54:04+03:00

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8 мая в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится акция «Красавица Победа», посвященная женщинам, которые наравне с мужчинами воевали на фронте, работали в тылу, пережили все трудности военных лет, но не утратили желание жить, быть красивыми и женственными.

Куряне увидят показ мод победного 1945 года. Наряды сшили работники городских учреждений культуры, участницы группы в соцсетях «Красавица Победа», студенты политехнического колледжа и др. Особое место в коллекции займут платья, ставшие семейными реликвиями и бережно передающиеся из поколения в поколение. Многим из них уже более семидесяти лет.

Неповторимую индивидуальность образ каждой участницы акции получит в ходе мастер-класса «Макияж и прически 45-го года». В парке будет играть духовой оркестр, солисты исполнят лирические песни тех лет. У отдыхающих будет возможность попробовать себя в танцах, популярных в годы юности наших бабушек и прабабушек: краковяк, рио-рита, танго, вальс, фокстрот.

ИСТОЧНИК KP.RU