В 32-й школе Курска обрушился потолок
К счастью, никто не пострадал
Инцидент произошел на переменеФото: Из архива "КП"
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7 мая в школе № 32 города Курска в одном из кабинетов обрушился потолок. Ситуацию прокомментировала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.
«Инцидент произошел не на уроке, а на перемене, когда ученики собирали свои вещи. Над школьной доской отвалился кусок подвесного потолка, который был установлен девять лет назад. Никто из детей не пострадал. В ближайшее время будет создана экспертная комиссия, которая проведет специальную экспертизу».
Класс для занятий пока закроют, а затем в нем сделают необходимый ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU