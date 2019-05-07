В 32-й школе Курска обрушился потолок

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-07T16:19:33+03:00

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7 мая в школе № 32 города Курска в одном из кабинетов обрушился потолок. Ситуацию прокомментировала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

«Инцидент произошел не на уроке, а на перемене, когда ученики собирали свои вещи. Над школьной доской отвалился кусок подвесного потолка, который был установлен девять лет назад. Никто из детей не пострадал. В ближайшее время будет создана экспертная комиссия, которая проведет специальную экспертизу».

Класс для занятий пока закроют, а затем в нем сделают необходимый ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU