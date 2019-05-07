Житель Курска украл у новой знакомой 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-07T14:37:22+03:00

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Сотрудники Северного отдела полиции установили подозреваемого в краже денег у жительницы Курска. Девушка познакомилась с молодым человеком в соцсетях. Она пригласила его в гости, а когда новый знакомый ушел, обнаружила пропажу 25 тысяч рублей, которые хранились в укромном месте.

Девушка обратилась в полицию. Ориентировки с фотографией злоумышленника передали всем нарядам. Вскоре похожего под описание мужчину задержали. Злоумышленник во всем сознался, пояснив, что деньги нашел случайно и надеялся, что их пропажу хозяйка обнаружит не сразу. Большую часть денег он успел потратить.

Подозреваемый уже имеет судимость. Сейчас он опять стал фигурантом уголовного дела. Курянину грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU