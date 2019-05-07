В состав жюри «Евровидения» вошли сестры Толмачевы из Курска
Конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая
Конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 маяФото: Из открытых источников
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Курянки Мария и Анастасия Толмачевы, одержавшие победу на детском «Евровидении» в 2006 году, вошли в состав жюри конкурса в этом году вместе с Лорой Квинт, Симоном Осиашвили и Игорем Гуляевым.
«Евровидения-2019» будет проходить в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию представит Сергей Лазарев с песней Scream. Он выступит под тринадцатым номером 16 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU