2019-05-07T12:51:12+03:00
Общество

За поврежденный автомобиль с комитета ЖКХ Курска взыскали 200 тысяч

Машина получила повреждения, наехав на неисправный канализационный колодец
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд апелляционной инстанции решение изменилСуд апелляционной инстанции решение изменилФото: Из архива "КП"
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В апреле 2019 года Курский областной суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина к комитету жилищно-коммунального хозяйства города Курска о взыскании убытков. 1 сентября 2017 года на улице Бойцов 9-й Дивизии в Курске мужчина на своем авто наехал на неисправный канализационный колодец. Машина получила повреждения. Ремонт обошелся в более 200 тысяч рублей.

Хозяин автомобиля подал иск в суд на комитет ЖКХ. Суд первой инстанции критически отнесся к повреждениям подвески автомобиля и учел, что между датой ДТП и датой экспертного исследования прошло много времени. Иск удовлетворили частично.

Суд апелляционной инстанции решение изменил, иск удовлетворил полностью, мотивируя свое решение тем, что истец предоставил доказательства, а ответчик их не опроверг, сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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