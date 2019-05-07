За поврежденный автомобиль с комитета ЖКХ Курска взыскали 200 тысяч

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-07T12:51:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В апреле 2019 года Курский областной суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина к комитету жилищно-коммунального хозяйства города Курска о взыскании убытков. 1 сентября 2017 года на улице Бойцов 9-й Дивизии в Курске мужчина на своем авто наехал на неисправный канализационный колодец. Машина получила повреждения. Ремонт обошелся в более 200 тысяч рублей.

Хозяин автомобиля подал иск в суд на комитет ЖКХ. Суд первой инстанции критически отнесся к повреждениям подвески автомобиля и учел, что между датой ДТП и датой экспертного исследования прошло много времени. Иск удовлетворили частично.

Суд апелляционной инстанции решение изменил, иск удовлетворил полностью, мотивируя свое решение тем, что истец предоставил доказательства, а ответчик их не опроверг, сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU