8 мая в Курске перекроют движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-07T12:17:41+03:00

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8 мая 2019 года с 0.00 час до 11.00 будет освобождена от автотранспорта площадь перед Мемориалом памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

При необходимости по улице Карла Маркса с 11.00 до 11.30 во время возложения венков и цветов на Мемориале будет приостановлено движение транспорта.

С 14.00 до 14.30 будет закрыто движение на улице Интернациональная от Железнодорожного вокзала до Театрального проезда во время шествия работников предприятий железнодорожного узла.

С 10.40 до 10.50 будет приостановлено движение транспорта через Красную площадь для возложения корзин и цветов к стеле «Героям-курянам».

ИСТОЧНИК KP.RU