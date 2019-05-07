В Курске пройдет репетиция парада

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-07T09:25:42+03:00

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Сегодня, 7 мая в Курске пройдет репетиция военного парада. Во время прохождения войск территориального гарнизона с 14.30 до 17.00 будет закрыто движение транспортных средств по проспекту Победы от ГИБДД (ул. Карла Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и по улице Карла Маркса - от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро».

Движение пассажирских автобусов из центра до поселка Северный, ТЦ «Метро» и обратно будет организовано через улицы Светлую и Фестивальную.

Движение автобусов, следующих по маршрутам № 13, 44, 292 будет осуществляться до ТЦ «Триумф» по улице Карла Маркса, движение троллейбусов по маршрутам №1, 8 – приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU