2019-05-06T17:31:04+03:00
Звезды

Курские иконописцы воссоздали уникальную икону

Ее уничтожили сирийские боевики
Яна ШЕЛЕСТ
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Святыню доставят в СириюСвятыню доставят в Сирию
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Курские иконописцы воссоздали уникальную икону XIII века святых Сергея и Вакха для древнего сирийского монастыря. Икону уничтожили боевики несколько лет назад.

Монахини православного монастыря города Маалюля обратились с просьбой восстановить образ к нашим соотечественникам. Курские художники написали икону в византийско-сирийском стиле, по древним технологиям с использованием натуральных пигментов и материалов. Мастера трудились больше двух месяцев.

Воссозданный образ передали члену Экспертного совета при Россотрудничестве РФ Татьяне Полосковой. Святыню доставят в Сирию и 15 мая передадут в тот же монастырь, где она пребывала 800 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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