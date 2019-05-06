Под Курском водитель без прав устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-06T17:06:18+03:00

Водитель и 41-летняя женщина-пассажир скончались на месте Фото: Из архива "КП"

Автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся

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5 мая примерно в 14:50 52-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, лишенный водительских прав, ехал со стороны деревни Глебово в Курском районе в сторону автомобильной дороги Курск-Чаплыгино.

По предварительным данным, он не справился с управлением, съехал в кювет, затем врезался в дерево и перевернулся. В результате ДТП водитель и 41-летняя женщина-пассажир скончались на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU