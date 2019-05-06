2019-05-06T16:44:42+03:00
Происшествия

Интернет-мошенники развели курянку на миллион

Жительница Железногорка взяла кредит и «вложила его дело»
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас проводится проверкаСейчас проводится проверкаФото: Из архива "КП"
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В железногорскую полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что наткнулась в интернете на сайт с приглашением к участию в биржевых торгах, и заинтересовалась.

Курянке объяснили, что ей нужно внести на счет определенную сумму денег в рублях, которую потом обменяют на валюту. А уже потом на нее можно будет купить акции. И женщина рискнула.

Человек, выдававший себя за брокера, регулярно рассказывавший об успешных сделках, убедил ее постепенно увеличивать инвестиции. Женщина взяла кредит в банке и «вложила его в дело».

В общей сложности она перечислила брокерской фирме более одного миллиона рублей. Не получив прибыли, они обратилась в полицию. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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