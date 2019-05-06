С начала года клещи покусали более 350 курян

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-06T15:57:48+03:00

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В учреждения здравоохранения Курской области с жалобами на укусы клещей обратились 378 человек, из них 128 детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Курской области» исследовано 356 клещей, из которых 50 оказались инфицированными, в том числе 30 - возбудителем иксодового клещевого боррелиоза.

В Роспотребнадзоре советуют - примите меры, исключающие присасывание клещей: при посещении мест, где могут обитать клещи, заправляйте брюки в носки, водолазку - в брюки, защищайте голову и шею платком или шапкой, плотно прилегающей к голове, либо капюшоном. Отдайте предпочтение светлой одежде, на которой легче обнаружить ползущего клеща.

Повысить степень защиты поможет обработка одежды акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными аэрозолями.

При обнаружении присосавшегося клеща скорее удалите его. Предпочтительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение. Исследовать клеща можно обратившись в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» по адресу: Курск, ул. Почтовая, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU