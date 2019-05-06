В Курске без горячей воды останутся 24 дома и 6 соцучреждений

СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-06T15:55:01+03:00

На участке между улицами Белинского и Добролюбова будет закрыт проезд Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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«Квадра» начинает заключительный этап реконструкции тепломагистрали по улице Красной Армии, сообщили в теплосетевой компании. Рабочие заменят 888 метров старых труб. Стоимость работ превышает 38 млн рублей.

—Мы завершим реконструкцию до 31 июля. К тому моменту место старых труб займут новые – сверхпрочные в пенополиуретановой изоляции. Их минимальный срок службы составляет 40 лет», - рассказал главный инженер Курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов.

Также энергетики заменят запорную арматуру, компенсаторы и неподвижные опоры теплосети.

С 13 мая на участке между улицами Белинского и Добролюбова будет закрыт проезд всех видов транспорта. С началом демонтажа ветхого трубопровода будет приостановлена подача горячей воды в 24 жилых дома и шесть социальных учреждений по улицам Дзержинского, Гайдара, Белинского, Либкнехта и Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU