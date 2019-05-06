В Курске стартует Международный Марш Мира

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-06T15:35:49+03:00

Изменить размер текста: A A

10 мая в 12.00 на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» стратет XXIX Международный Марш Мира. Он будет посвящен 5-летию воссоединения России с Крымом, 75-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков и 85-летию образования Курской области. Мероприятие будет проходить с 10 по 17 мая

Участники Марша Мира будут передвигаться по маршруту: "Курск-Керчь-Феодосия-Севастополь-Симферополь-Курск". В каждом городе пройдет презентация деятельности фонда мира Курской области, возложение корзин цветов к памятным местам, встречи с общественностью.

Кроме того, в рамках программы предусмотрено заключение договоров о сотрудничестве между:

- общеобразовательными учреждениями Курска и городов Севастополь, Феодосия;

- экипажем корабля «Сметливый», кадетским президентским училищем и школой №18 Курска;

- Курским и Севастопольским отделениям и Российского фонда мира.

ИСТОЧНИК KP.RU