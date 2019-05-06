Солисты Большого театра выступят в Курске

СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-06T15:25:20+03:00

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9 мая в 16:00 в концертном зале "Свиридовский" (Курск, ул. Сонина, 4) Русский камерный оркестр приглашает всех курян и гостей города на концерт, посвященный празднику Великой Победы!

В мероприятии примут участие солисты Большого театра РФ Оксана Лесничая и Федор Тарасов, а так же лауреаты международных конкурсов Наталья Вакуленко и Алексей Свиридов.

ИСТОЧНИК KP.RU