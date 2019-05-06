В Курске разбираются с загрязнением ручья в поселке Моква
Видео, где курянин рассказывает, что третий год подряд в ручей стекают канализационные стоки, появилось в социальных сетях.
Сотрудники областного департамента экологической безопасности и природопользования и Моковского сельского совета выезжали на место для проверки ситуации, сообщили в администрации региона.
- Во время осмотра территории слива сточных вод зафиксировано не было. Но характерный запах и ряд других признаков, указывали на то, что такая деятельность велась, - прокомментировали ситуацию в обладминистрации.
Кроме того экологи обнаружили рядом с местом осмотра нерабочую насосную станцию.
По этому факту департамент завел дело об административном правонарушении. Виновные будут установлены в ходе расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU