Под Курском пройдет «День предпринимателя»
Под Курском пройдет региональный форум «День предпринимателя». Он откроется 24 мая 2019 в выставочном центре в местечке Свобода Золотухинского района. В форуме примут участие представители органов власти, общественных организаций, финансово-кредитных учреждений, бизнесмены, студенты и журналисты.
На мероприятии наградят представителей малого и среднего бизнеса, внесших весомый вклад в развитие в регионе предпринимательства и потребительской кооперации. Объявят имена победителей областных конкурсов «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской области - глазами прессы» по итогам 2018 года.
На форуме будет работать выставочная экспозиция, на которой курские бизнесмены представят свои достижения, проведут мастер-классы и презентации. Для тех, кто планирует начать собственное дело, будут работать консультационные пункты.
Регистрация участников на сайте www.cpp46.ru
ИСТОЧНИК KP.RU