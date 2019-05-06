Под Курском пройдет «День предпринимателя»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-06T15:13:51+03:00

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Под Курском пройдет региональный форум «День предпринимателя». Он откроется 24 мая 2019 в выставочном центре в местечке Свобода Золотухинского района. В форуме примут участие представители органов власти, общественных организаций, финансово-кредитных учреждений, бизнесмены, студенты и журналисты.

На мероприятии наградят представителей малого и среднего бизнеса, внесших весомый вклад в развитие в регионе предпринимательства и потребительской кооперации. Объявят имена победителей областных конкурсов «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской области - глазами прессы» по итогам 2018 года.

На форуме будет работать выставочная экспозиция, на которой курские бизнесмены представят свои достижения, проведут мастер-классы и презентации. Для тех, кто планирует начать собственное дело, будут работать консультационные пункты.

Регистрация участников на сайте www.cpp46.ru

ИСТОЧНИК KP.RU