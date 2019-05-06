Угонщиков "Приоры" задержали курские росгвардейцы

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-06T14:43:46+03:00

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За время празднования Дня весны и Труда сотрудники групп задержаний вневедомственной охраны Росгвардии более 200 раз выезжали по сигналу тревоги. Пресечено 15 преступлений, 80 административных правонарушений, 10 из них – на охраняемых объектах, задержан человек, который был в розыске за уклонение от отбывания наказания и разыскан угнанный автомобиль.

Так, накануне вечером в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Курску поступил сигнал об угоне автомобиля. «Лада Приора» была похищена в Сеймском округе города. Ориентировка была передана всем нарядам групп задержания. Через некоторое время правоохранители обнаружили транспорт на улице Васильковой. Угонщика задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Всего в праздничные дни за подозрение в совершении различного рода преступлений и правонарушений в полицию передано более 90 человек для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU