В Курске демонтируют съезды к Тускари

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-06T14:29:47+03:00

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Два несанкционированных грунтово-бетонных автомобильных съезда с левобережной плотины через реку Тускарь к дачным участкам возвели члены садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель».

Как отметили в департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области, незаконные сооружения плохо влияют на работу дренажных сооружений левобережной плотины, препятствуют свободному отводу профильтровавшейся воды, создают угрозу безопасности гидротехнических сооружений курского водохранилища.

Именно поэтому принято решение их демонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU