В больнице под Курском пациенты два месяца не видели мяса

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-06T13:10:52+03:00

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На днях курский врио Роман Старовойт побывал с контрольной поездкой в Советском районе.

- Хоть и был здесь совсем недавно, решил вернуться — ко мне обратились инициативные жители, которые обозначили несколько важных проблем, - прокомментировал врио.

У Старовойта было много претензий прежде всего к районной больнице:

- Побывал здесь, и убедился, она действительно ужасная — «убитые» интерьеры, продавленные кровати, плохие матрасы. Пациенты мне рассказали, что персонал просил их покупать шприцы и медикаменты, а мясо в столовой они не видели два месяца. Очевидно, у больницы проблемы не только с финансированием, но и с руководством. Поручил своему заместителю Ирине Хмелёвской в этом безобразии разобраться.

С дорогами плачевная ситуация по всему району — когда проехал на УАЗе через поселок Кшенский, так у меня вообще чуть колеса не отвалились. Дорожную сеть будем приводить в порядок поэтапно — в рамках федеральных и региональных проектов. В Советском районе, как и по всей области, сделаем упор на населенные пункты, где проживает больше всего людей. Начнем уже в этом году.

Ещё одна серьезная проблема, которой коснулся врио — утилизация отходов на местном сахарном заводе. Жители страдают от жуткого запаха. На встрече с жителями руководитель предприятия пообещал, что в новом сезоне отходы от переработки свеклы будут утилизировать по новым технологиям.

- Понимаю, что жители почти достигли точки кипения — дорог нет, лекарств нет, благоустройство не ведется. Однако в других районах Курской области с таким же финансированием эти проблемы не так масштабны. Вывод — плохая работа руководства.

Специалисты проанализируют все проблемные вопросы, после примем решения. В том числе и по ответственным лицам, - резюмировал Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU