2019-05-06T13:08:24+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погибла 80-летняя женщина

Жилой дом загорелся в селе Бунино
Яна ШЕЛЕСТ
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В жилом деревянном доме сгорела и обрушилась кровляВ жилом деревянном доме сгорела и обрушилась кровляФото: Из архива "КП"
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2 мая примерно в 11:10 в селе Бунино Солнцевского района загорелся жилой дом. На место ЧП приехали пожарные ПЧ № 41 Солнцевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 11:24, полностью ликвидировали – в 11:29. В жилом деревянном доме сгорела и обрушилась кровля. Погибла 80-летняя жена хозяина дома.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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