У курского пенсионера похитили 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-06T12:45:25+03:00

Женщина взломала ножницами запертую тумбочку, и похитила из нее деньги Фото: Из архива "КП"

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В квартиру к 86-летнему курскому пенсионеру зашла незнакомая женщина, представившись сотрудницей пенсионного фонда. Она предложила мужчине оформить документы, и вывела его из комнаты на кухню.

Пока пенсионер сидел за столом, злоумышленница вернулась в зал, взломала ножницами запертую тумбочку, и похитила из нее деньги. Потерпевший передвигался с трудом, поэтому не смог помешать происходящему. Женщина собрала все принесённые бумаги и ушла.

Мужчина рассказал о произошедшем дочери, и она вызвала полицию. С его слов выяснилось, что подозреваемая славянской внешности, на вид от 20 до 35 лет. Соседи и случайные свидетели предположили, что женщина действовала не одна. Ее подельница наблюдала за подъездом на улице.

На следующий день такое же преступление было совершено в Железногорске. Там пенсионерка лишилась 250 тысяч рублей. Есть основания полагать, что к преступлению причастна та же преступная группа. По фактам хищений возбуждены уголовные дела, проводится розыск подозреваемых, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU