2019-05-06T10:59:53+03:00
Победа

7 мая куряне напишут «Диктант Победы»

Акция пройдет во всех городах страны
Яна ШЕЛЕСТ
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Начало диктанта в 12.30Начало диктанта в 12.30Фото: Из архива "КП"
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7 мая куряне примут участие в акции «Диктант Победы». Участники ответят на вопросы, касающихся истории Великой Отечественной, военной географии и культуры фронтовых лет. Акция пройдет в холле на пятом этаже нового корпуса Курского государственного университета по адресу: Курск, ул. Радищева, 29.

Проверить свои знания сможет любой желающий от 15 лет. Начало регистрации в 11.00, начало диктанта в 12.30. 20 вопросов, 45 минут на выполнение заданий, результаты станут известны 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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