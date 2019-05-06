7 мая куряне напишут «Диктант Победы»
Акция пройдет во всех городах страны
Начало диктанта в 12.30Фото: Из архива "КП"
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7 мая куряне примут участие в акции «Диктант Победы». Участники ответят на вопросы, касающихся истории Великой Отечественной, военной географии и культуры фронтовых лет. Акция пройдет в холле на пятом этаже нового корпуса Курского государственного университета по адресу: Курск, ул. Радищева, 29.
Проверить свои знания сможет любой желающий от 15 лет. Начало регистрации в 11.00, начало диктанта в 12.30. 20 вопросов, 45 минут на выполнение заданий, результаты станут известны 12 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU