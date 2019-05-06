Как куряне отметят День Победы?

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-06T10:47:59+03:00

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9.30 - возложение цветов и венков на мемориальном комплексе «Курская дуга» (проспект Победы);

10.00-10.45 – митинг и торжественное прохождение войск Курского территориального гарнизона (пр-т Победы, мемориал «Курская дуга);

12.00 - 14.00 от площади Перекальского, по улице Ленина до Красной Площади состоится шествие «Бессмертный полк».

18.00 - праздничный концерт с участием профессиональных и самодеятельных коллективов «Фанфары Победы» (Красная площадь);

22.00 – праздничный салют (Красная площадь);

9 мая праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях Курской области 9 Мая.

Кроме этого, 9 мая с 10.00 до 16.00 гости и жители региона смогут посетить картинную галерею им. А.А. Дейнеки, музей «Юные защитники Родины», историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» (м. Свобода), музей «Курской битвы» (п. Поныри), мемориальный комплекс Героям Северного фаса Курской дуги «Монумент «Тепловские высоты» (Поныровский район), музей партизанской славы «Большой Дуб» (Железногорский район), историко-мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта» (Пристенский район).

ИСТОЧНИК KP.RU