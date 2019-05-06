В ЖД округе Курска выключат свет

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-06T10:20:04+03:00

Отключения электроэнергии запланированы с 6 по 8 мая Фото: Из архива "КП"

Отключения электроэнергии запланированы с 6 по 8 мая

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С 6 мая по 8 мая с 9.00 до 16.00 в Железнодорожном округе Курска запланированы отключения электроэнергии на следующих улицах:

Островского 60-84, 1-39; Маяковского 154-230; Маяковский проезд 2-34, 1-33; 1-я Западная 10-42, 3-35; 2-я Западная 2-26, 1-15; Северная 1-19, 2-14; Северный переулок 1-11, 2-12; 2-й Северный переулок 1-13, 2-12; 3-й Северный переулок 2-8, 1-5; Ново-Первомайская 2-54, 1-47;

Ново-Первомайский переулок 2-18, 1-13; Фрунзе 100-106; Дубровинского 27-61; 4-я Первомайская 1-37, 2-28; Красина 2-28, 1-33; Первомайская 63-137, 84-120.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU