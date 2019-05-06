Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
ЧП произошло 5 мая
По предварительным данным погиб 41 человекФото: Яна ШЕЛЕСТ
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5 мая в аэропорту Шереметьево при экстренной посадке загорелся самолет. По предварительным данным, погиб 41 человек. Врио губернатора Курской области выразил соболезнования в связи с трагедией.
— От имени жителей Курской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолёта, летевшего из Москвы в Мурманск. Куряне скорбят вместе с вами. От всей души желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой страшной катастрофе», — подчеркнул Роман Старовойт.
ИСТОЧНИК KP.RU