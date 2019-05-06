В Курске разыскивают 33-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-06T09:35:59+03:00

Ануш Егитян вышла из дома 2 мая и назад не вернулась

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Поисковики отряда «Лиза Алерт Курск» разыскивают 33-летнюю Егитян Ануш Манвеловна. 2 мая 2019 года женщина ушла из дома и не вернулась

Приметы пропавшей: рост: 160 см, телосложение полное, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в черную кофту с капюшоном, черные спортивные брюки с широкой белой полосой, бирюзовые летние тапочки.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ануш Егикян, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU