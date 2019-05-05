2019-05-05T13:48:32+03:00
Происшествия

Житель Курской области пострадал во время пожара в частном доме

Огонь уничтожил помещение площадью 70 кв. метров
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.
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Сообщение о пожаре поступило спасателям 4 мая в 17:46. Частный дом загорелся в хуторе Красная Дубрава Льговского района. На место происшествия направили пожарных-спасателей, сотрудников полиции, медиков скорой помощи, работников электрических сетей. Ликвидировать огонь удалось в 18:19.

Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, в результате пожара пострадал курянин. Также огонь уничтожил жилой одноэтажный дом размером 7 на 10 метров. Ущерб и причина пожара устанавливают специалисты.

Напомним: если вы стали участником или свидетелем трагедии, оказались в непростой ситуации - звоните на единый номер вызова экстренных служб «112», а также по «телефону доверия» регионального ГУ МЧС 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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