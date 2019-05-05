Юная девочка из Курска получила национальную премию «Будущее России»
Всего в конкурсе приняли участие более трех тысяч талантливых детей
фото: сайт администрации Курской области.
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Церемония награждения победителей Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» прошла накануне в Москве, в концертном зале «Измайлово».
Как сообщила пресс-служба администрации Курской области, победительницей в номинации «Народный вокал» стала курянка Виктория Ушакова. Девочка занимается в театре песни «Евроджем». Также руководитель театра Елена Розживина получила благодарность за профессиональный и творческий подход в подготовке юных дарований.
Добавим, что всего в конкурсе приняли участие более трех тысяч талантливых детей.
фото: сайт администрации Курской области/ Виктория Ушакова.
ИСТОЧНИК KP.RU