Курские экологи разбираются с загрязнением ручья в Мокве
В департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области разбираются с загрязнением ручья в поселке Моква Курского района.
В соцсетях появилось видео, где местный житель рассказывает, что третий год подряд в ручей стекают канализационные стоки. Сотрудники областного департамента экологической безопасности и природопользования и Моковского сельсовета выехали на место для проверки.
Во время осмотра территории слива сточных вод зафиксировано не было. Но, характерный запах и ряд других признаков, указывали на то, что такая деятельность велась. Экологи также обнаружили рядом с местом осмотра нерабочую насосную станцию.
По данному факту департамент возбудил дело об административном правонарушении. Виновные будут установлены в ходе расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU