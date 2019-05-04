2019-05-04T11:38:50+03:00
Общество

Курские экологи разбираются с загрязнением ручья в Мокве

Видео появилось в соцсетях
Яна ШЕЛЕСТ
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Виновные будут установлены в ходе расследованияВиновные будут установлены в ходе расследования
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В департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области разбираются с загрязнением ручья в поселке Моква Курского района.

В соцсетях появилось видео, где местный житель рассказывает, что третий год подряд в ручей стекают канализационные стоки. Сотрудники областного департамента экологической безопасности и природопользования и Моковского сельсовета выехали на место для проверки.

Во время осмотра территории слива сточных вод зафиксировано не было. Но, характерный запах и ряд других признаков, указывали на то, что такая деятельность велась. Экологи также обнаружили рядом с местом осмотра нерабочую насосную станцию.

По данному факту департамент возбудил дело об административном правонарушении. Виновные будут установлены в ходе расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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