Под Курском «Рено Логан» врезался в дерево

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-04T11:07:44+03:00

В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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4 мая около трех часов утра в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Теплое Поныровского района.

Автомобиль "Рено Логан" врезался в дерево. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПЧ № 37 Поныровского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

В результате ДТП есть пострадавшие. Их деблокировали спасатели. В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU