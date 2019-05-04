В Курске подорожает проезд
С 12 мая пассажиры муниципальных автобусов будут платить за проезд 17 рублей
Постановление подписано в Администрации города КурскаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 12 мая пассажиры муниципальных автобусов, где проезд до сих пор стоил 15 рублей, будут платить на два рубля больше. Соответствующее постановление подписано в Администрации города Курска.
Напомним, что в троллейбусах и трамваях плата за проезд уже с июля прошлого года составляет 17 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU