2019-05-04T10:58:34+03:00
Общество

В Курске подорожает проезд

С 12 мая пассажиры муниципальных автобусов будут платить за проезд 17 рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Постановление подписано в Администрации города КурскаПостановление подписано в Администрации города КурскаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 12 мая пассажиры муниципальных автобусов, где проезд до сих пор стоил 15 рублей, будут платить на два рубля больше. Соответствующее постановление подписано в Администрации города Курска.

Напомним, что в троллейбусах и трамваях плата за проезд уже с июля прошлого года составляет 17 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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