В Курской области пройдут дожди с грозами

3 Май 21:49 2019-05-03T21:49:42+03:00

Утром и днем местами грозы, в отдельных районах с градом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21.00 03 мая до 21.00 04 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем умеренные кратковременные, местами небольшие дожди. Утром и днем местами грозы, в отдельных районах с градом. Ветер южный ночью 5-10, днем 7-12 при грозах местами порывы до 18 м/с. Температура: по области ночью +5…10 ºС, днем +17…+22 ºС.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU