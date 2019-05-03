2019-05-03T20:36:00+03:00
Происшествия

Под Курском в пруду утонул мужчина

ЧП произошло в Курчатовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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ЧП произошло в Курчатовском районеЧП произошло в Курчатовском районеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 мая в 17:45 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о гибели на воде в п. К. Либкнехта Курчатовского района.

На место происшествия прибыли оперативная группа местного гарнизона Курчатовского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Привлекалась группировка сил и средств в составе трех единиц техники и восьми человек, в том числе одна единица техники и два человека от МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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