Под Курском в пруду утонул мужчина
ЧП произошло в Курчатовском районе
ЧП произошло в Курчатовском районеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 мая в 17:45 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о гибели на воде в п. К. Либкнехта Курчатовского района.
На место происшествия прибыли оперативная группа местного гарнизона Курчатовского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.
Привлекалась группировка сил и средств в составе трех единиц техники и восьми человек, в том числе одна единица техники и два человека от МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU