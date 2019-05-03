2019-05-03T11:56:50+03:00
Звезды

Юная курянка стала обладательницей премии «Будущее России»

В конкурсе приняли участие более трех тысяч талантливых детей
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Победительницей в номинации «Народный вокал» стала курянка Виктория УшаковаПобедительницей в номинации «Народный вокал» стала курянка Виктория Ушакова
Изменить размер текста:

В Москве, в концертном зале «Измайлово» состоялась церемония награждения победителей Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России».

В конкурсе, который проводился при поддержке администрации Президента России, приняли участие более трех тысяч талантливых детей.

Победительницей в номинации «Народный вокал» стала курянка Виктория Ушакова, которая занимается в театре песни «Евроджем». Руководителю театра Елене Розживиной вручена благодарность за профессиональный и творческий подход в подготовке юных дарований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24