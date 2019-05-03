Юная курянка стала обладательницей премии «Будущее России»
В конкурсе приняли участие более трех тысяч талантливых детей
Победительницей в номинации «Народный вокал» стала курянка Виктория Ушакова
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В Москве, в концертном зале «Измайлово» состоялась церемония награждения победителей Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России».
В конкурсе, который проводился при поддержке администрации Президента России, приняли участие более трех тысяч талантливых детей.
Победительницей в номинации «Народный вокал» стала курянка Виктория Ушакова, которая занимается в театре песни «Евроджем». Руководителю театра Елене Розживиной вручена благодарность за профессиональный и творческий подход в подготовке юных дарований.
ИСТОЧНИК KP.RU