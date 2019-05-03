Курский пенсионер едва не сгорел на даче

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-03T11:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

3 мая в 02:17 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о том, что в СНТ «Железнодорожник» Курского района загорелся дачный домик. На место происшествия приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 5 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовано в 02:25, ликвидировали в 02:31. В результате пожара дачный домик полностью выгорел изнутри. Пожарные спасли 60-летнего мужчину. С ожогами его доставили в больницу.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU