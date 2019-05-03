2019-05-03T10:28:34+03:00
Происшествия

В Курске в жилом доме загорелся подвал

Пожар произошел на улице Изумрудной
Яна ШЕЛЕСТ
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. Ущерб и причина пожара устанавливаются. Ущерб и причина пожара устанавливаютсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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2 мая в 16:46 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Изумрудная в Курске. На место ЧП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 16:54, ликвидировали в 16:59. В результате пожара в подвале жилого дома огонь повредил домовое имущество, закоптились стены.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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