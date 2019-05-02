В Курской области расчистят реку Сейм

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-02T08:23:36+03:00

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Курская область стала участником нацпроекта «Экология». Его цель - изменить воздействие на окружающую среду. Проект предполагает ряд направлений, в которых должны произойти существенные изменения.

Так, в нашем регионе к 2024 году в рамках направления «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта предусмотрено провести работы по восстановлению и экологической реабилитации реки Сейм площадью более 123 га. Это скажется не только на экологической обстановке региона, но и позволит улучшить качество жизни более 9 тысяч курян, сообщили в администрации региона.

В этом году работы пройдут на участке протяженностью 17 километров. Уже объявлен аукцион по отбору подрядной организации.

Также нацпроектом предусмотрена реализация в Курской области регионального проекта «Чистая страна», паспорт которого уже разработан. К 2022 году планируется ликвидировать все несанкционированные городские свалки, выявленные на 1 января 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU