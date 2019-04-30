В Курске открылась выставка, посвященная Александру Дейнеки

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-30T16:54:23+03:00

На выставке представлено около 250 работ

В мае выдающемуся художнику исполняется 120 лет

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30 апреля в выставочном зале «Звёздный» (Красная пл. 2/4) открылась Межрегиональная художественная выставка «Александр Дейнека – 120». На ней представлено около 250 работ художников Курска, Белгорода, Орла, Воронежа и Липецка, выполненных разными материалами и в различных техниках.

Выставочный зал открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной - воскресенье. Вход свободный. Выставка продлится до 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU