2019-04-30T16:54:23+03:00
Звезды

В Курске открылась выставка, посвященная Александру Дейнеки

В мае выдающемуся художнику исполняется 120 лет
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На выставке представлено около 250 работНа выставке представлено около 250 работ
Изменить размер текста:

30 апреля в выставочном зале «Звёздный» (Красная пл. 2/4) открылась Межрегиональная художественная выставка «Александр Дейнека – 120». На ней представлено около 250 работ художников Курска, Белгорода, Орла, Воронежа и Липецка, выполненных разными материалами и в различных техниках.

Выставочный зал открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной - воскресенье. Вход свободный. Выставка продлится до 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По Курску пройдет «Бессмертный книжный полк»
В Курской области пройдет фестиваль духовых оркестров
«Русь мастеровая» открывает в Курске летний сезон
В Курске через суд расселяют аварийный дом
В Курске на Красной Армии опять закроют движение
В мэрии пояснили, как будут учиться курские школьники
В Курске станцуют «Красавицы Победы»
В Курске медсестру "скорой" поймали на краже 25 тысяч рублей у пациента
Курян обвиняют в краже дизтоплива
В Курске работник депо пытался похитить 60 кг бронзы
В Курске в свино-говяжьих пельменях обнаружили курицу
В Курске откроется выставка ко Дню Победы
Как в Курске отметят День Победы
В Курской области появился еще один памятник природы
В курской обладминистрации упразднили два комитета
Курянина обвиняют в мошенничестве с "чернобыльскими" выплатами
Курян подозревают в краже стекол из авто
На курской таможне задержали женщину с двумя иконами
Вынесен приговор курянину, оскорбившему представителей власти
В Курске на вокзале прошли учения
В Курске открывается выставка лаковой миниатюры
Как в Курске будет ходить транспорт 1 Мая
Курянин расстрелял бывшего тестя
Рак – не приговор