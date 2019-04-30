2019-04-30T15:23:52+03:00
Общество

В мэрии пояснили, как будут учиться курские школьники

Руководители общеобразовательных учреждений вправе самостоятельно принимать решение о переносе выходных и праздничных дней
Ольга ДАНИЛОВА
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Курским школьникам пояснили, как они будут отдыхатьКурским школьникам пояснили, как они будут отдыхатьФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как сообщили в комитете образования Курска, постановлением Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» предусмотрен перенос выходных дней с субботы 5 января на четверг 2 мая, с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая, с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. Поскольку субботы – 5 января и 23 февраля при 6-дневной рабочей неделе выходными днями не являются, то 2 и 10 мая остаются рабочими днями.

Таким образом, для работающих и обучающихся по 6-дневной рабочей неделе по 6-дневной учебной неделе выходными днями в мае 2019 года являются 1, 3, 5, 9 мая.

Для работающих по 5-дневной рабочей неделе и обучающихся выходными днями считаются 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая.

Руководители общеобразовательных учреждений вправе самостоятельно принимать решение о переносе выходных и праздничных дней, используя каникулярное время, добавили в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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