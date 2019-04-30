2019-04-30T12:50:37+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка ко Дню Победы

Экспозиция будет работать до конца мая
Ольга ДАНИЛОВА
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Откроется выставка накануне Дня ПобедыОткроется выставка накануне Дня ПобедыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Выставка работ живописи и графики «Тот цветущий и поющий яркий май...» откроется 7 мая в 15.00 в Центре народного творчества «Русь» (г.Курск, ул. Обоянская, 26). На выставке свои работы представят художники Курска и Курской области. Экспозиция приурочена к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В экспозиции будет представлено около 30 живописных и графических произведений. Наряду с полотнами профессиональных художников зритель сможет познакомиться с работами художников-любителей.

Участники выставки посвящают свои произведения павшим на полях сражений, ушедшим и ныне живущим участникам Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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