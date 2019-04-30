В курской обладминистрации упразднили два комитета

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-30T12:06:24+03:00

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В администрации Курской области упраздняются два комитета. В Администрации Курской области утвердили новую структуру исполнительных органов государственной власти.

Внесенные изменения призваны повысить эффективность государственного управления. В частности, региональный комитет внешнеэкономических связей присоединяют к комитету по экономике и развитию.

Также изменения коснулись комитета материально-технического обеспечения Администрации Курской области. Часть его функций будут переданы областному казенному учреждению «Управление хозяйственного обслуживания», часть - комитету документационного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU