В курской обладминистрации упразднили два комитета
Их функции передали другим подразделениям
Реформы в местном "Белом доме" продолжаютсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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В администрации Курской области упраздняются два комитета. В Администрации Курской области утвердили новую структуру исполнительных органов государственной власти.
Внесенные изменения призваны повысить эффективность государственного управления. В частности, региональный комитет внешнеэкономических связей присоединяют к комитету по экономике и развитию.
Также изменения коснулись комитета материально-технического обеспечения Администрации Курской области. Часть его функций будут переданы областному казенному учреждению «Управление хозяйственного обслуживания», часть - комитету документационного обеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU