Назначен главный федеральный инспектор по Курской области
Главным федеральным инспектором по Курской области назначен Андрей Белогуров. Он был представлен Полномочным представителем Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев.
Андрею Валентиновичу 44 года. Он окончил Орловский коммерческий институт, Орловскую региональную академию государственной службы. С 1999 года занимал руководящие посты в администрации Малоархангельского района Орловской области, с 2012 года ведал вопросами региональной политики, государственной гражданской службы и кадров Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области. Последние годы занимал должность федерального инспектора по Орловской области.
Напомним, Андрей Белогуров сменил на этом посту Вадима Лобина.
ИСТОЧНИК KP.RU