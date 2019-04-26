Назначен главный федеральный инспектор по Курской области

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-26T08:38:26+03:00

До этого он занимал должность федерального инспектора по Орловской области

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Главным федеральным инспектором по Курской области назначен Андрей Белогуров. Он был представлен Полномочным представителем Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев.

Андрею Валентиновичу 44 года. Он окончил Орловский коммерческий институт, Орловскую региональную академию государственной службы. С 1999 года занимал руководящие посты в администрации Малоархангельского района Орловской области, с 2012 года ведал вопросами региональной политики, государственной гражданской службы и кадров Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области. Последние годы занимал должность федерального инспектора по Орловской области.

Напомним, Андрей Белогуров сменил на этом посту Вадима Лобина.

ИСТОЧНИК KP.RU