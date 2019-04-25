Куряне останутся без света

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-25T16:13:08+03:00

В городе снова отключат свет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отключения запланированы в Железнодорожном и Сеймском округах

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«В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет отключен свет по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 29 по 30 апреля с 9-30 до 15-00:

Переулок Асеева

Тел. для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 29 по 30 апреля и с 6 по 8 мая 09-00 до 16-00:

Островского 60-84, 1-39; Маяковского 154-230; Маяковский проезд 2-34, 1-33; 1-я Западная 10-42, 3-35; 2-я Западная 2-26, 1-15; Северная 1-19, 2-14; Северный переулок 1-11, 2-12; 2-й Северный переулок 1-13, 2-12; 3-й Северный переулок 2-8, 1-5; Ново-Первомайская 2-54, 1-47;

Ново-Первомайский переулок 2-18, 1-13; Фрунзе 100-106; Дубровинского 27-61;

4-я Первомайская 1-37, 2-28; Красина 2-28, 1-33; Первомайская 63-137, 84-120.

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU