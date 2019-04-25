В Курске в суд передано дело о краже шести миллинов рублей с банковских карт

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-25T14:21:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе сотрудники УМВД России по Курской области в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в совершении серии интернет-мошенничеств. Преступники переводили средств с банковских карт. Мошенник путем подбора цифр номеров телефонов рассылал спам-сообщения с информацией о том, что банковские карты людей заблокированы. Для разблокировки необходимо позвонить якобы оператору финансового учреждения по указанному в смс номеру. Из сотни граждан, получивших сообщения, несколько человек действительно оказывались клиентами указанного в сообщении банка. Они перезванивали на указанный номер и сообщали реквизиты банковской карты и цифры кода. Используя эти данные, подозреваемый переводил деньги на подконтрольные ему счета.

Следственное управление УМВД России по Курской области передало в суд уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Общий ущерб 49 пострадавших составил около шести миллионов рублей. 41-летний подозреваемый задержан полицейскими на съемной квартире. Там же обнаружили специальное оборудование и десятки сим-карт, с которых совершались звонки. Сейчас мужчина взят под стражу. На его имущество наложен арест, изъят автомобиль и крупная сумма денег в порядке обеспечения гражданского иска потерпевших по уголовному делу.

Руководство УМВД России по Курской области создало следственную группу их семи сотрудников органов внутренних дел. В их числе наиболее опытные следователи, оперативные сотрудники и эксперт. Это позволило значительно сократить сроки расследования уголовного дела. Стоит отметить, что собранные материалы по делу составляют более 30 томов. За период расследования следствие провело более десятка различных судебных экспертиз, допрошены около ста свидетелей, собраны доказательства вины обвиняемого, в том числе были получены видеозаписи обналичивания похищенных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU