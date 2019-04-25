В Курске пройдет выставка социальной фотографии
Любой желающий может принять в ней участие
Фото на конкурс может подать любойФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курский художник и галерист Олег Радин приглашает всех желающих принять участие в выставке социальной фотографии в галерее «АЯ».
Работы принимаются в галерее «АЯ» (ул. Кати Зеленко) до 8 мая. Возраст участников не ограничен, количество фотографий от одного участника - до 3 штук.
Лучшие работы примут участие в фотоконкурсе памяти Геннадия Бодрова, учрежденном Курским отделением Союза журналистов и галереей «АЯ».
ИСТОЧНИК KP.RU