В Курске пройдет выставка социальной фотографии

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-25T11:00:26+03:00

Фото на конкурс может подать любой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Любой желающий может принять в ней участие

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Курский художник и галерист Олег Радин приглашает всех желающих принять участие в выставке социальной фотографии в галерее «АЯ».

Работы принимаются в галерее «АЯ» (ул. Кати Зеленко) до 8 мая. Возраст участников не ограничен, количество фотографий от одного участника - до 3 штук.

Лучшие работы примут участие в фотоконкурсе памяти Геннадия Бодрова, учрежденном Курским отделением Союза журналистов и галереей «АЯ».

ИСТОЧНИК KP.RU