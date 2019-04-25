2019-04-25T10:11:44+03:00
Спасатель

Пожарные приглашают курян на свой праздник

По улицам города пройдет парад техники
Ольга ДАНИЛОВА
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Спасатели приглашают курян на свой праздникСпасатели приглашают курян на свой праздникФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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30 апреля в честь 370-летия образования Пожарной охраны России, по улицам Курска пройдет торжественный марш пожарной техники, а также состоятся показательные выступления огнеборцев.

Стартует шествие 30 апреля от пожарно-спасательной части №16 на улице Карла Маркса в 8.30, пройдет вдоль мемориального комплекса «Курская дуга», по улицам Ленина, Дзержинского и Энгельса. Завершится парад перед зданием Дворца молодежи на улице Белгородской. Автомобили будут двигаться с включенными проблесковыми маячками. В одном ряду с современными образцами автомобилей проедет и раритетная техника. Всего в колоне будет задействовано 14 автомобилей. Также к маршу присоединится и восстановленный старинный конно-бочковой ход.

В этот же день на площади перед Дворцом молодежи (ул. Белгородская, 14 Б) с 10.00 до 13.00 пойдет праздник, который пожарные приготовили для гостей и жителей нашего региона. Здесь будет организовано несколько практических и учебных точек: спасатели продемонстрируют свои навыки по тушению условного загорания, обучат желающих правилам пользования огнетушителей, юные куряне смогут принять участие в конкурсах и викторинах. Все желающие смогут сфотографироваться за рулем настоящего пожарного автомобиля, примерить каску огнеборцев и даже полакомится настоящей кашей, приготовленной в полевой кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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