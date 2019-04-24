В Курске сотрудника транспортного предприятия подозревают в краже валов и цилиндра
В ремонтном цехе руководители крупного транспортного предприятия обнаружили недостачу 16 коленчатых валов и головки блока цилиндров от автобусов. По факту пропажи они обратились в полицию.
В пресс-службе УМВД по г. Курску сообщили, что в краже подозревается 65-летний сотрудник предприятия. Ночью на личном автомобиле он вывез запчасти с территории предприятия и сдал их на металлолом. Машину на КПП не досматривали, поскольку доверяли сотруднику.
За кражу ему грозит наказание вплоть до лишения свободы до двух лет. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Часть похищенного правоохранителям уже удалось вернуть представителям организации. Подозреваемый активно сотрудничает со следствием.
ИСТОЧНИК KP.RU