В Курске сотрудника транспортного предприятия подозревают в краже валов и цилиндра

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-24T16:37:09+03:00

Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы

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В ремонтном цехе руководители крупного транспортного предприятия обнаружили недостачу 16 коленчатых валов и головки блока цилиндров от автобусов. По факту пропажи они обратились в полицию.

В пресс-службе УМВД по г. Курску сообщили, что в краже подозревается 65-летний сотрудник предприятия. Ночью на личном автомобиле он вывез запчасти с территории предприятия и сдал их на металлолом. Машину на КПП не досматривали, поскольку доверяли сотруднику.

За кражу ему грозит наказание вплоть до лишения свободы до двух лет. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Часть похищенного правоохранителям уже удалось вернуть представителям организации. Подозреваемый активно сотрудничает со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU