Под Курском нашли четыре артснаряды и минометную мину
23 апреля на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селах Суковкино и Егорьевка Касторенского района.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Два артснаряда вывезли на полигон для уничтожения, сообщили в МЧС региона.
В тот же день местные жители обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны вблизи села Старое Роговое Горшеченского района.
Здесь откопали два артиллерийских снаряда 76 мм и минометную мину 120 мм. Их изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU