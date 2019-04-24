Под Курском нашли четыре артснаряды и минометную мину

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-24T09:12:21+03:00

За один день спасатели выезжали сразу в несколько сел на обезвреживание боеприпасов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

23 апреля на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селах Суковкино и Егорьевка Касторенского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Два артснаряда вывезли на полигон для уничтожения, сообщили в МЧС региона.

В тот же день местные жители обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны вблизи села Старое Роговое Горшеченского района.

Здесь откопали два артиллерийских снаряда 76 мм и минометную мину 120 мм. Их изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU