2019-04-19T14:01:19+03:00
Происшествия

Курянин попал под суд за взятку полицейскому

Мужчина пытался откупиться за вождение в пьяном виде
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин предложил полицейскому 12 тысяч рублейКурянин предложил полицейскому 12 тысяч рублейФото: Из архива КП.
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Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в против курянина, который обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как установило следствие, мужчина пытался передать взятку в 12 тысяч рублей начальнику группы дознания ОМВД России по Октябрьскому району за прекращение против него уголовного дела, возбужденного по ст. 264.1 УК РФ в связи с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

О случившемся сотрудник полиции сообщил в дежурную часть, рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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