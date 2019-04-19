Курянин попал под суд за взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-19T14:01:19+03:00

Курянин предложил полицейскому 12 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

Мужчина пытался откупиться за вождение в пьяном виде

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Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в против курянина, который обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как установило следствие, мужчина пытался передать взятку в 12 тысяч рублей начальнику группы дознания ОМВД России по Октябрьскому району за прекращение против него уголовного дела, возбужденного по ст. 264.1 УК РФ в связи с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

О случившемся сотрудник полиции сообщил в дежурную часть, рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU