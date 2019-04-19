2019-04-19T13:57:55+03:00
Происшествия

Под Курском будут судить водителя, по вине которого погибли спортсмены и тренер

Трагедия произошла в октябре прошлого года
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело передано в судДело передано в судФото: Из архива КП.
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В суд направили дело против местного жителя, который обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Как установило следствие, вечером 12 октября 2018 года автомобиль «ВАЗ-211440» ехал по автодороге Курск-Льгов-Рыльск граница с Украиной. В салоне автомобиля помимо водителя были три пассажира – молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Они направлялись в Курчатов для участия в спарринге по боксу. В это время двигавшийся во встречном направлении автомобиль «САЗ-3507» начал поворачивать налево и не уступил дорогу автомобилю, следовавшему в Курчатов. В результате столкновения тренер и спортсмены погибли.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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